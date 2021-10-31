ضبط 3.8 مليون حبة دواء مخدر على متن حاوية بميناء مصراتة

جانب من المضبوطات, (جمرك ميناء مصراتة البحري)

أعلن جمرك ميناء مصراتة البحري، ضبط نحو 3.8 مليون حبة دواء مخدر على متن حاوية قادمة من مالطا أمس السبت.

وأكد مركز جمرك الميناء في بيان السبت، ضبط حاوية سعة 40 قدمًا، يشتبه بأن تكون حبوبًا مخدرة، حيث تم تقديم إقرار جمركي والإعلان عنها «أسرَّة مستشفى» ‏مصدرها مالطا، مشيرًا إلى تكليف لجنة لتفتيش الحاوية، إذ ظهر وجود كراتين بنهايتها، وعند فتحها تبين وجود علب دوائية غير معلن عنها بالإقرار الجمركي، ويشتبه بأن تكون حبوبًا مخدرة.

ووفق البيان، تم إرجاع محتويات الحاوية وإغلاقها وحجزها وإحالة تقرير إلى رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة، الذي أصدر تعليماته بفتح محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة، وتشكيل لجنة لجرد وحصر الكمية، التي باشرت عملها بحضور النيابة العامة ورئيس المركز العقيد خالد الضلعة، وعضو قسم التحقيق بالمركز ورئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات.

ولفت البيان إلى تفريغ محتويات الحاوية كاملة وحصر الكمية المضبوطة من الحبوب الدوائية المشتبه بكونها مخدرة، ليتم الكشف عن وجود 3 ملايين و820 ألفًا و800 حبة من الحبوب الدوائية تحمل اسم «TAMOL-K 225» ذات منشأ الهند، المعروفة بخطورتها نظرًا لتأثيراتها الكيميائية على المخ مما يسبب تلف خلايا المخ ، ومنها السكتات الدماغية والتهابات في المخ والإرهاق الشديد وضعف عضلات الجسم ، والهياج والعصبية، والهلاوس السمعية والبصرية وعدم الإدراك وغيرها من الأضرار .

جانب من المضبوطات, (جمرك ميناء مصراتة البحري)

جانب من المضبوطات, (جمرك ميناء مصراتة البحري)