تمديد اتفاقية إجلاء اللاجئين من ليبيا إلى رواندا

من ترحيل مهاجرين غامبيين إلى بلدهم، 21 أكتوبر 2021. (المنظمة الدولية للهجرة)

وقعت كل من حكومة رواندا، والاتحاد الأفريقي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على اتفاقية لتمديد استقبال اللاجئين من ليبيا حتى 31 ديسمبر 2023.

وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان، السبت، بأن هذا القرار «يدخل حيز التنفيذ على الفور»، وسيضمن استمرار عملية المعالجة الإلكترونية القائمة في مركز عبور في منطقة غاشورا بشرق رواندا وتزيد سعته من 500 إلى 700 شخص.

وبموجب هذا الاتفاق، ستستمر حكومة رواندا في تلقي وتوفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء، فضلًا عن الآخرين الذين تم تحديدهم على أنهم ضعفاء ومعرضون للخطر بشكل خاص، والذين يتم احتجازهم حاليًا في مراكز في ليبيا.

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وقال الاتحاد إن هؤلاء اللاجئين «سيتم نقلهم إلى بر الأمان في رواندا على أساس طوعي وبعد وصولهم، ستواصل المفوضية السعي لإيجاد حلول دائمة لمن تم إجلاؤهم. في حين أن البعض قد يستفيد من إعادة التوطين في بلدان ثالثة»، وأضاف: «سيتم مساعدة الآخرين على العودة إلى البلدان التي مُنحوا فيها اللجوء سابقًا، أو العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنًا».

ومن المتوقع استئناف رحلات الإجلاء، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع السلطات الرواندية والليبية، في حين سيواصل الاتحاد الأفريقي تقديم المساعدة في العملية.

يشار أن رواندا استقبلت ما مجموعه 648 لاجئًا وطالب لجوء حتى الآن، وهم الذين وصلوا في ست رحلات إجلاء من ليبيا إلى مركز العبور في حالات الطوارئ منذ إنشائها في سبتمبر 2019.

وأحصى الاتحاد الأفريقي حوالي 1680 فردًا من الأشخاص المعنيين موجودون حاليًا داخل مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.