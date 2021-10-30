لم يسبق له الزواج.. صاحب الـ58 عاما يحصل على منحة دعم الزواج في سرت

الحاج الجايه محجوب محمد، (الإنترنت)

في احتفالية شهدها نادي خليج سرت الرياضي ببلدية سرت، مساء اليوم السبت، حصل الحاج الجايه محجوب محمد، صاحب الـ58 عاما على منحة دعم الزواج التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وشهد نادي خليج سرت الرياضي ببلدية سرت، مساء اليوم السبت، توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، بقيمة 20 ألف دينار لكل شاب وشابة (عريس وعروس)..

وفيما سيكون هذا هو الزواج الأول للحاج «الجايه»، كان صاحب الـ58 عامًا، أكبر الشباب المتحصلين على المنحة اليوم في الاحتفالية.

- توزيع الدفعة الثانية من صكوك دعم الزواج على المستفيدين بسرت

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، الصكوك المصرفية التي سيتم توزيعها على المستفيدين يصل إلى 292 صكًا مصرفيًّا، منها 146 للشباب، و146 للبنات.

وشهدت الاحتفالية حضورًا متميزًا شعبيًّا ورسميًّا، ومنهم عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة، ومدير مكتب السجل المدني منطقة سرت العقيد يوسف العصلب، ومدير مكتب خدمات السجل المدني سرت المركز حسين الهمالي، ومندوب صندوق الزواج بسرت محمد الميزان، ورئيس اللجنة الإدارية لنادي خليج سرت الرياضي علي الرماش، وعدد من أعضاء اللجنة للنادي والشباب المستفيدين من صندوق دعم الزواج وعدد من أولياء أمورهم.

وخلال الاحتفالية ألقيت كلمات بلدية سرت، وصندوق دعم الزواج والسجل المدني ونادي خليج سرت، وقدموا الشكر خلالها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الشباب، وأثنوا بالشكر على جهود صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني سرت، وفرع مصلحة الجوازات سرت على تسهيل إجراءاتهم.