توزيع الدفعة الثانية من صكوك دعم الزواج على المستفيدين بسرت

توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، 30 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

شهد نادي خليج سرت الرياضي ببلدية سرت، مساء اليوم السبت، توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، بقيمة 20 ألف دينار لكل شاب وشابة (عريس وعروس).

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الصكوك المصرفية التي سيتم توزيعها على المستفيدين يصل إلى 292 صكًا مصرفيًّا، منها 146 للشباب، و146 للبنات.

فيما شهدت الاحتفالية حضورًا متميزًا شعبيًّا ورسميًّا، ومنهم عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة، ومدير مكتب السجل المدني منطقة سرت العقيد يوسف العصلب، ومدير مكتب خدمات السجل المدني سرت المركز حسين الهمالي، ومندوب صندوق الزواج بسرت محمد الميزان، ورئيس اللجنة الإدارية لنادي خليج سرت الرياضي علي الرماش، وعدد من أعضاء اللجنة للنادي والشباب المستفيدين من صندوق دعم الزواج وعدد من أولياء أمورهم.

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وخلال الاحتفالية ألقيت كلمات بلدية سرت، وصندوق دعم الزواج والسجل المدني ونادي خليج سرت، وقدموا الشكر خلالها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الشباب، وأثنوا بالشكر على جهود صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني سرت، وفرع مصلحة الجوازات سرت على تسهيل إجراءاتهم.

توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، 30 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، 30 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)