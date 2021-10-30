توزيع الدفعة الثانية من صكوك دعم الزواج على المستفيدين بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 30 أكتوبر 2021, 08:13 مساء
توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، 30 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

شهد نادي خليج سرت الرياضي ببلدية سرت، مساء اليوم السبت، توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، بقيمة 20 ألف دينار لكل شاب وشابة (عريس وعروس).

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الصكوك المصرفية التي سيتم توزيعها على المستفيدين يصل إلى 292 صكًا مصرفيًّا، منها 146 للشباب، و146 للبنات.

فيما شهدت الاحتفالية حضورًا متميزًا شعبيًّا ورسميًّا، ومنهم عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة، ومدير مكتب السجل المدني منطقة سرت العقيد يوسف العصلب، ومدير مكتب خدمات السجل المدني سرت المركز حسين الهمالي، ومندوب صندوق الزواج بسرت محمد الميزان، ورئيس اللجنة الإدارية لنادي خليج سرت الرياضي علي الرماش، وعدد من أعضاء اللجنة للنادي والشباب المستفيدين من صندوق دعم الزواج وعدد من أولياء أمورهم.

- توزيع صكوك «دعم الزواج» خلال اليومين المقبلين في سرت

وخلال الاحتفالية ألقيت كلمات بلدية سرت، وصندوق دعم الزواج والسجل المدني ونادي خليج سرت، وقدموا الشكر خلالها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الشباب، وأثنوا بالشكر على جهود صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني سرت، وفرع مصلحة الجوازات سرت على تسهيل إجراءاتهم.

توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، 30 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)
توزيع الدفعة الثانية من الصكوك المالية على المستفيدين من قيمة دعم صندوق الزواج، 30 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
ريال مدريد يعبر إلتشي بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي
رياضة عالمية
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
«لعنة النفط» تضرب سكان جاكفيل في ساحل العاج
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها
سيارات
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المعركة الأكبر للمتعافين من «كورونا»