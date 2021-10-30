بعد انتخابات الرئاسة.. الاتحاد الأوروبي يرغب في فتح حوار حول الهجرة مع السلطات الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 30 أكتوبر 2021, 06:51 مساء
إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية، 17 أغسطس 2021. (القوات البحرية)

كشفت وثيقة مسربة، عن رغبة المفوضية الأوروبية بالشروع في حوار حول الهجرة مع السلطات الليبية المنتخبة، بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وأظهرت وثائق مسربة للمفوضية، مؤرخة في وقت سابق من شهر أكتوبر، مسوَّدة مقترحات بشأن ليبيا وتونس والمغرب وأفغانستان والبوسنة والهرسك، حسب موقع «يورو بسرفر» البلجيكي اليوم السبت.

وأوضحت الوثيقة أنه فيما يتعلق بليبيا فإن المفوضية الأوروبية، «تريد بناء نظام للهجرة واللجوء قائم على القانون»، فيما تلقت البلاد بالفعل نحو 455 مليون يورو من الأموال الأوروبية، في وقت ذهب أكثر من نصفهم إلى حماية المهاجرين والبعض الآخر إلى «استقرار المجتمع» وإدارة الحدود.

وحاليًا يرغب الاتحاد الأوروبي في تزويد ليبيا بـ«مصدر تمويل مرن»، ويشمل ذلك تعزيز مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها لإنقاذ المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، قبل نهاية العام، كما تريد الشروع في حوار حول الهجرة مع ليبيا بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف ديسمبر.

وبخصوص تونس لاحظت المفوضية، أنه تم تخصيص نحو 30 مليون يورو من الأموال الأوروبية، لتعزيز حرس السواحل، في حين «يتم الانتهاء من 10 ملايين يورو إضافية»، علاوة على ذلك تريد النمسا وبلجيكا وألمانيا تعاونًا أفضل عندما يتعلق الأمر بإرسال التونسيين غير المرغوب فيهم إلى الوطن، وفقًا لهذه الوثائق المسربة.

- وزير الداخلية يبحث مع نائب المبعوث الأممي سبل دعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية

وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، التقى نائب المبعوث الأممي إلى يبيا ريتو سيدهارت، وبحث اللقاء التعاون بين البعثة الأممية والوزارة في مكافحة الهجرة غير المشروعة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه الدولة الليبية لحل هذا الملف.

وقالت الوزارة إن الاجتماع، الذي حضره نائب الممثل الخاص لـ«يونسيف» في ليبيا خلدون شاكور، ومسؤول التواصل بالمنظمة الدولية للهجرة، كمال الشريف، ناقش المشاكل المترتبة على عمليات تهريب المهاجرين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشددين على ضرورة مساعدة ليبيا، باعتبارها دولة عبور لهؤلاء المهاجرين وليست المقصد، فضلًا عن أن هذه الظاهرة «تشكل تحديًا لكل دول البحر الأبيض المتوسط».

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