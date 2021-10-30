«بلدي طبرق» يبحث مع «المقاولون العرب» المصرية استكمال طريق بوالفرايس

بوالخطابية، مع وفد من شركة المقاولون العرب المصرية, 30 أكتوبر 2021. (بلدي طبرق)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم السبت، مع وفد من شركة المقاولون العرب المصرية، استكمال مشروع طريق طبرق - بوالفرايس المزدوج، بمسافة 90 كيلو مترًا غرب طبرق.

وضم الوفد عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس حسام أحمد، ومدير فرع الشركة في ليبيا المهندس رأفت المحروقي وعددًا من مديري إدارات المشاريع والمالية بالشركة.

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حضر اللقاء الذي عُقِد بقاعة الاجتماعات، في بلدية طبرق، رئيس ديوان وزارة المواصلات بالمنطقة الشرقية، مرعي عقيلة الشهيبي، ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات والإدارات القانونية والمالية بالبلدية، ومكتب المواصلات بالبلدية، وفق بيان للبلدية اليوم.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، ناقش عميد البلدية مع وفد الشركة أيضًا الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة مع بلدية طبرق ووزارة المواصلات.

بوالخطابية، مع وفد من شركة المقاولون العرب المصرية, 30 أكتوبر 2021. (بلدي طبرق)

بوالخطابية، مع وفد من شركة المقاولون العرب المصرية, 30 أكتوبر 2021. (بلدي طبرق)