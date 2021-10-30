الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

نشرة الصيد البحري اليوم السبت (30 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية جنوبية إلى شمالية غربية نشطة غدًا على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي تصل سرعته إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

- تكاثر للسحب من حين لآخر مع هطول أمطار متفرقة نهار اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

- البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.

- الرياح جنوبية جنوبية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.

- درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.