الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 01:35 مساء
نشرة الصيد البحري اليوم السبت (30 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية جنوبية إلى شمالية غربية نشطة غدًا على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي تصل سرعته إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
- تكاثر للسحب من حين لآخر مع هطول أمطار متفرقة نهار اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
- البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.
- الرياح جنوبية جنوبية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى  طبرق
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء هطول المطر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، بينما يكون مضطربًا على ساحل الخليج وبنغازي.
- تكاثر للسحب من حين لآخر مع هطول أمطار متفرقة.
- الرياح جنوبية جنوبية إلى شمالية غربية على ساحل الخليج وبنغازي، ومتغيرة الاتجاه إلى جنوبية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة غدًا على الساحل الممتد من رأس لانوف  إلى  بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50–2.00 متر ويصل إلى 3 أمتار غدًا على ساحل بنغازي.
- درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.

 

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