بايدن يستعرض ودراغي الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 01:06 مساء
دراغي وبايدن. (الإنترنت)

قالت الحكومة الإيطالية إن الرئيس الأميركي جو بايدن، استعرض مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال لقائهما الجمعة، عشية قمة مجموعة العشرين، مختلف الأزمات الدولية  الراهنة، «لا سيما حالة عدم الاستقرار في البحر المتوسط ​​وفي ليبيا».

وأشارت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الإيطالية في أعقاب اللقاء، إلى أن الزعيمين أكدا، من ناحية أخرى، «متانة الروابط عبر الأطلسي وفائدة تطوير الدفاع الأوروبي في مجال الأمن أيضًا لمصلحة ضفتي الأطلسي، ضمن علاقة تكاملية»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في وقت سابق أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بحثت متابعة مخرجات مؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي انعقد في 21 أكتوبر الجاري، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الجمعة.

وتنطلق في إيطاليا في وقت لاحق، السبت، قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في اجتماعات بطموحات متواضعة وسط مشهد جيوسياسي بالغ التعقيد.

ويشارك بالقمة التي تُعقد حضوريًا للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، رؤساء دول وحكومات من البلدان المدعوة، إضافة إلى ممثلي بعض الجهات الدولية والمنظمات الإقليمية؛ حيث يسجل الرئيس الأميركي جو بايدن حضوره، فيما يغيب الرئيسان الصيني والروسي.

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