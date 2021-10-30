«الأرصاد» يعلن توقعاته لحالة الطقس: أمطار رعدية في بعض المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 10:27 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى مناطق الشمال الشرقي متأثرة بالمنخفض الجوي العميق الذي يتحرك من وسط البحر المتوسط نحوها، اليوم السبت وغدًا الأحد؛ مع احتمال سقوط أمطار رعدية.

وقال المركز إن هذا المنخفض مصحوب برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار رعدية جيدة على أغلب المناطق خاصة (سهل بنغازي – المرج – الجبل الأخضر – درنة حتى أقصى الساحل الشرقي ).

- تحذير من «الأرصاد» مع اقتراب المنخفض الجوي من الشمال الشرقي

وتمتد الأمطار إلى مناطق الدواخل خاصةً جنوب الجبل الأخضر – البطنان والمناطق المجاورة لها، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق، مما تسبَّب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مشددًا على ضرورة الحذر.

احتمال سقوط أمطار متفرقة من مصراتة إلى سرت
وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تنقشع السحب من على أغلب مناطق الشمال الغربي، وتبقى الاحتمالية واردة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال ما بين 20 و27 درجة، وعلى مناطق الجنوب ما بين 27 و30 درجة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم عند الساعة (18:18) مساء، وشروق الشمس غدًا في الساعة (07:23).

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