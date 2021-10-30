وزير السياحة: فوج جديد من 800 سائح يصل إلى ليبيا في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 09:59 صباحا
وزير السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالسلام اللاهي خلال كلمته لمنصة «حكومتنا»، 30 أكتوبر 2021. (المنصة)

قال وزير السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالسلام اللاهي، إن الوزارة حريصة على استقبال السياح بعد عودتهم للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، كاشفًا عن زيارة فوج مكون من 800 سائح إلى ليبيا في ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الزيارات تؤكد تعافي ليبيا وتمكن الأجانب من الاطلاع على تراث وثقافة الشعب الليبي، مشيرًا إلى استقبال وفود دولية ودبلوماسية في طرابلس قبل نحو أسبوع وذلك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقِد بطرابلس، وذلك حسب كلمته لمنصة «حكومتنا»، مساء الجمعة.

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وأكد الوزير على أن ليبيا «دولة غنية وتتمنع بتنوع المناظر الطبيعية وكما أن لثقافة لدى الشعب اللييبي ثرية ومتنوعة، كونها تكونت على مدار السنين».

وفد أوروبي من 100 سائح في غدامس
وفي 18 أكتوبر الجاري، وصل وفد أوروبي من 100 سائح من جنسيات أوروبية مختلفة إلى معبر وزان ثم زاروا مدينة غدامس، لأول مرة منذ نحو عقد.

وتجول السياح داخل شوارع وأزقة مدينة غدامس القديمة، مستمعين إلى شروح عن فنون معمار المدينة وتاريخها وأبرز مكوناتها، كما تفقدوا معرضي الصناعات التقليدية والحرف اليدوية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة السياحة عن خطة للنهوض بالقطاع تضمنت تنمية المجتمعات المحلية في المناطق السياحية، بهدف ترسيخ السياحة كداعم للسلام ومنصة للحوار والتعبير عن مفردات التنوع الثقافي والحضاري، مع تشجيع المستثمرين على توطين المشاريع السياحية في المناطق المستهدفة.

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