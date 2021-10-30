وفاة شاب في حادث مروري بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 30 أكتوبر 2021, 12:11 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

تُوفيّ شاب بالمنطقة السكنية الثانية بمدينة سرت الجمعة، جراء حادث مروري.

وجرى نقله إلى مستشفى بن سينما التعليمي، لكنه كان قد فارق الحياة، حسبما كشفت مصادر طبية وأمنية لـ«بوابة الوسط».

والفقيد يُدعى معمر علي بن سعود، وهو من مواليد العام 1995.

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