فتح باب التبرع بالدم في مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 06:46 مساء
مركز سبها الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز سبها الطبي، عودة التبرع بالدم بمصرف الدم التابع للمختبر الخاص بالمركز، منذ أوائل أكتوبر الجاري، ضمن خطة تحسين وتطوير الخدمات داخل قسم المختبرات والأقسام الطبية.

وبحسب بيان للمركز اليوم، تم تحديد مواعيد التبرع بالدم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فيما يقتصر التبرع لحالات الإيواء داخل المركز فقط، لعدم توفر كامل الإمكانيات في الوقت الراهن.

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وطالب المركز الفنيين بالمصرف، بالتشديد على من يحتاجون التبرع بالدم، أن يقدموا الطلب قبل موعد العملية، لصعوبة إتمام السحب وعمل التحاليل، ومطابقة الدم في وقت قصير.

وشدد المركز على وجود نقص كبير في فصائل الدم النادرة، ذات الزمرة السالبة على وجه الخصوص، «لذلك نتمنى من الأخوة ممن يجدون في أنفسهم القدرة على التبرع بالدم أن يساهموا في إنقاذ حياة مريض».

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