تقرير بريطاني: غياب ميزانية تمويل الصيانة يهوي بإنتاج النفط الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 05:49 مساء
أعمال العمرة السنوية بشركة الزاوية لتكرير النفط, 7 فبراير 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أكدت وكالة «غلوبال بلاتس» البريطانية الخميس، تراجع إنتاج ليبيا من خام السدر بنسبة 72%، ليستمر في الانخفاض على مدى عشرة أيام، بسبب تسرب خط الأنابيب، الذي أدى إلى إغلاقه مع استمرار معاناة المؤسسة الوطنية للنفط، من نقص التمويل الحكومي لإصلاح البنية التحتية المتهالكة.

وتنتج شركة الواحة للنفط حاليًا، 77 ألف برميل يوميا من خام السدر، انخفاضًا من 285 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية.

ونقلت الوكالة البريطانية عن المؤسسة الوطنية للنفط، حدوث تسريب كبير في خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء السدرة، والذي أدى إلى الإغلاق، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة قد تستغرق مدة تصل إلى 10 أيام، حسبما جاء في بيان للشركة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في البيان: «لقد صدرت تعليمات بإغلاق خط الأنابيب حتى نجري التقييم المناسب ونقوم بأعمال الصيانة الطارئة».

وليبيا أكبر دولة لديها احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، وتقوم بتصدير الخام الخفيف من الشرارة والسدرة، وتتميز بإنتاجية عالية من نواتج التقطير المتوسطة والبنزين، مما يجعل هذه الحقول تحظى بشعبية في مصافي التكرير بأوروبا والصين.

ودعا صنع الله الحكومة إلى تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالتمويل الكافي للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة المتدهورة، مضيفًا: «نعتمد على الحكومة في إعطائنا الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتداعية وسداد ديوننا المتراكمة منذ سنوات».

وشكا من تقليص الميزانية وتأجيلها، ما تسبب في خسائر فادحة، معتبرًا أن المحافظة على القدرات النفطية للبلاد أولوية مطلقة.

ولا تزال المؤسسة الوطنية للنفط تنتظر حصتها من الميزانية، والتي لم يقرها البرلمان بعد؛ مما يؤثر على قدرتها على دفع رواتب العمال والحفاظ على بنيتها التحتية.

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وتضخ ليبيا حاليا نحو 1.2 مليون برميل في اليوم من الخام، وفقًا للأرقام الرسمية، وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر و1.6 مليون برميل يوميًا في 2022، وسيعتمد ذلك على حصول المؤسسة الوطنية للنفط على تمويل حكومي.

وحتى إذا تم الوصول إلى هذا الهدف، يظل أقل بكثير من ذروة إنتاج النفط الخام في ليبيا عند حوالي 1.75 مليون برميل في اليوم في العام 2008.

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