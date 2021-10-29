«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب خفيف الموج على ساحل زوارة وطرابلس، غدا السبت، فيما يكون خفيف الموج وقليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء هطول الأمطار على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 مترا.

- البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج يوم الغد على ساحل زوارة وطرابلس.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.