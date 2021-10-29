توزيع صكوك «دعم الزواج» خلال اليومين المقبلين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 11:10 صباحا
مغلف يحتوي على صكوك خاصة بصندوق دعم الزواج. ( بوابة الوسط)

أعلن مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، اليوم الجمعة، بدء توزيع الصكوك المالية الخاصة بصندوق دعم الزواج خلال اليومين المقبلين.

وأوضح الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مندوب صندوق دعم الزواج فى سرت تسلم الدفعة الثانية من الصكوك المصرفية المخصصة  للمتقدمين للزواج في المدينة.

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ويبلغ عدد الصكوك 292 صكا من المقرر توزيعها خلال احتفالية بالخصوص خلال اليومين المقبلين، وفق المصدر نفسه.

وفي 20 أكتوبر الجاري، قال عضو المجلس البلدي سرت، صالح عيادة، إن ثمانية شباب فقط حصلوا على الصكوك المالية من صندوق دعم الزواج، من أصل 400 شاب وشابة أتموا إجراءات القران.

وأمس الخميس، قررَّ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

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