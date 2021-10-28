الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار آخر لصندوق دعم الزواج وإعادة فتح المنظومة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 04:25 مساء
الدبيبة يعلن خلال كلمة له في مسلاتة تخصيص مليار دينار آخر لصندوق دعم الزواج. (منصة حكومتنا)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تخصيص مليار دينار آخر لصندوق دعم الزواج، منوها إلى إعادة فتح منظومة الزواج الأسبوع المقبل، وفق منصة «حكومتنا».

جاء ذلك في كلمته لأهالي مسلاتة خلال زيارته إلى المدينة اليوم الخميس، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الدبيبة في كلمته التي تابعتها بوابة الوسط إن أكثر مدينة استفادت من منحة دعم الزواج هي مدينة مسلاتة، مشيرا إلى أنه راجع القرارا وتأكد أنه «قرار سليم يستفيد به سكان ليبيا خاصة ممن هم بعيد عن العاصمة»، منوها إلى أنه سيفتح منظومة الزواج بمليار اخر، داعية الراغبين في الزواج إلى الاستعداد وتجهيز إجراءاتهم.

ونشر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الخميس قرارا بتخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

وحمل القرار رقم «505» لسنة 2021، وخاطب بشأنه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لاتخاذ ما يلزم من إجراء بالخصوص بشأن إحالة المبلغ إلى حساب الصندوق، وفقًا للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

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