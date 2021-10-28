هطول أمطار غزيرة على طبرق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 03:49 مساء
هطول أمطار غزيرة على طبرق، 28 أكتوبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

هطلت أمطار غزيرة، صباح الخميس، على مدينة طبرق، ما تسبَّب في غرق بعض طرقاتها الرئيسية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على بعض الشوارع في طرق مصحوبة برياح شديدة.

- «الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار في الشمال الشرقي

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتواصل تأثير المنخفض السطحي المتمركز في حوض المتوسط على شمال ليبيا، الخميس، وذلك بتكاثر للسحب مع فرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز إن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بزوابع رعدية خاصة على كل من: (مرتفعات الجبل - درنة - أم الرزم- حتى طبرق)، وقد تكون غزيرة ما يتسبب في سيول وجريان الأودية المحلية.

هطول أمطار غزيرة على طبرق، 28 أكتوبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
هطول أمطار غزيرة على طبرق، 28 أكتوبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
هطول أمطار غزيرة على طبرق، 28 أكتوبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
هطول أمطار غزيرة على طبرق، 28 أكتوبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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