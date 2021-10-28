الدبيبة يشارك في تكريم طاقم طائرة سقطت بترهونة

من حفل تكريم طائرة الطائرة بحضور الدبيبة والصديق الكبير، 28 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في حفل نظَّمه مصرف ليبيا المركزي تكريمًا لأعضاء طاقم طائرة مروحية تعرضت لخلل أدى إلى سقوطها، أثناء نقلها سيولة نقدية إلى ترهونة.

وخلال كلمته، وجَّه الدبيبة «شكره لمحافظ المصرف المركزي على هذه المبادرة، وحمدالله على سلامة الطاقم الذي أخد على عاتقه مسؤولية إيصال السيولة لكل مناطق ليبيا، وتمنى ألا يكون هذا الحادث عائقًا أمام استمرار توفير السيولة النقدية لكل الليبيين بمختلف المناطق»، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.

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وكانت الطائرة بقيادة كل من العميد طيار علي رمضان الزيادي، والعقيد طيار فارس سعيد الجدر، وعلى متنها رئيس عرفاء عبدالسلام الحطاب، وسالم علي موظف بمصرف الجمهورية.

ووقع الحادث يوم الأحد الماضي، وأوضح المجلس البلدي ترهونة أن الطائرة سقطت بالملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية ما تسبب في تحطمها إضافة إلى أضرار في أرضية الملعب، دون وقوع أضرار بشرية.

من حفل تكريم طائرة الطائرة بحضور الدبيبة والصديق الكبير، 28 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من حفل تكريم طائرة الطائرة بحضور الدبيبة والصديق الكبير، 28 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من حفل تكريم طائرة الطائرة بحضور الدبيبة والصديق الكبير، 28 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)