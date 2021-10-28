«أفريكوم»: الحل السياسي وليس العسكري هو سبيل ليبيا إلى الأمام

شعار القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم». (أرشيفية: الإنترنت)

قالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، اليوم الخميس، إن «الحل السياسي، وليس العسكري هو السبيل إلى الأمام في ليبيا».

وأكدت «أفريكوم» في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» دعمها «الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأميركية لضمان إجراء الانتخابات» في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وكذلك «سير البلاد نحو مزيد الاستقرار والوحدة».

- «أفريكوم» تدعم جهود إجراء الانتخابات في موعدها.. وتشدد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

وفي نهاية سبتمبر، أكد قائد «أفريكوم» ستيفين تاونسند، في ختام زيارة إلى ليبيا، مواصلة «دعم الجهود الدبلوماسية لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر» في ليبيا، مشددًا على دعم «عملية المصالحة السياسية وانسحاب جميع القوات الأجنبية» من البلاد.