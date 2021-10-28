596 إصابة جديدة و13 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية ليوم الخميس 28 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و1433 حالة شفاء، و13 حالة وفاة، 195 حالة حرجة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «546»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلَّم، الأربعاء، 4657 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 4061 عينة، وإيجابية 596 عينة بنسبة 12.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 356 ألفًا و86 حالة بينها 293 ألفًا و779 شفاء، و57 ألفًا و246 نشطة، و5061 وفاة.

وبالنسبة للتطعيم ضد الوباء، فقد تلقى مليون و522 ألفًا و802 شخص الجرعة الأولى، فيما تلقى الجرعة الثانية 403 آلاف و215 شخصًا.