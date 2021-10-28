العبار يدعو إلى إبعاد القطاع النفطي عن الخلافات الداخلية

وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، إلى إبعاد القطاع النفطي عن الخلافات الداخلية، مؤكدًا استمرار مساعي الوزارة لتحصيل الدعم اللازم وإعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع التي تأثرت جراء الأحداث التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية.

جاء ذلك في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، تعليقًا على الاشتباكات التي جرت بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية قبل يومين قرب المجمع النفطي التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط والذي تسبَّب في إلحاق أضرار مادية بالمرفق الصناعي.

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ودان العبار في تصريحه «أي عمل يعيق استمرار العمليات الإنتاجية ويهدد سلامة المرافق والمنشآت الإنتاجية والعاملين فيها على حد سواء ويحرم بلادنا من الاستفادة من التعافي الملحوظ في أسعار النفط»، مؤكدًا «على أهمية إبعاد القطاع النفطي عن الخلافات الداخلية واستمرار المساعي لتحصيل الدعم اللازم وإعادة تأهيل البنى التحتية» للقطاع.

وأكدت شركة الزاوية لتكرير النفط، يوم الثلاثاء، إصابة 13 خزانًا خاصًّا بالمواد النفطية ومحول كهرباء وأسقف صالات بالمجمع النفطي التابع لها؛ جراء الاشتباكات التي وقعت قرب المجمع مساء الإثنين واستمرت حتى الثالثة فجر اليوم، وفق بيان للشركة.

كما دانت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، الأعمال التخريبية التي طالت المجمع، ورفض رئيسها مصطفى صنع الله: «قبول مثل هذه الأعمال الإجرامية» في مواقع المؤسسة أو بالقرب منها، مشيرًا إلى أن إعادة المواقع المخربة للعمل أو بناء جديدة قد يستغرق سنوات ويكلف الدولة الليبية أموالًا كثيرة ويصعب الحصول عليها».