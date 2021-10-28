«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار في الشمال الشرقي

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتواصل تأثير المنخفض السطحي المتمركز في حوض المتوسط على شمال ليبيا اليوم الخميس، وذلك بتكاثر للسحب مع فرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز إن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بزوابع رعدية خاصة على كل من: (مرتفعات الجبل - درنة - أم الرزم- حتى طبرق)، وقد تكون غزيرة مما تسبب سيول وجريان الأودية المحلية عليه وجب التنبيه لذلك.

وتشمل الأمطار المتفرقة من حين إلى آخر مناطق الساحل الغربي وبعض مناطق الجفرة وجنوبها.

توقعات مركز الأرصاد لدرجات الحرارة

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال - غدامس- الحمادة والجفرة تتراوح ما بين 20 و 28 درجة، فيما تسجل على أغلب مناطق الجنوب ما بين 29 و34 درجة.

وأضاف أنه من المتوقع يتعمق المنخفض على مناطق الشمال الشرقي، بداية من مساء السبت ليكون تأثيره بتقلب ملحوظ في الطقس حيث الرياح قوية ومتوقع أن تتجاوز 60 كيلو مترًا في الساعة، وانخفاض للحرارة مع أمطار جيدة واضطراب ملحوظ في حالة البحر.

وأشار إلى أن غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم سيكون عند الساعة 18:19 مساءً، وشروق الشمس غدًا الجمعة عند الساعة 07:22.