«الخارجية» تكرم منظمي مؤتمر دعم الاستقرار.. ووكيل الوزارة يمنح المنقوش درع تكريم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 09:52 صباحا
المنقوش تكرم المشاركين في تنظيم مؤتمر دعم الاستقرار، طرابلس، 27 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)

كرَّمت وزارة الخارجية اللجان والجهات التي ساهمت في الإعداد والتنظيم لفعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا الذي عُقِد في طرابلس في 21 أكتوبر الجاري؛ بينما أهدى وكيل الوزارة عمر كتي الوزيرة نجلاء المنقوش درع تكريم.

وأكدت المنقوش، خلال حضورها الاحتفال، شكرها للجهود التي بذلتها اللجان الرئيسية والفرعية سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى القطاعات والجهات المساندة في إنجاح فعاليات المؤتمر.

وقالت إن «هذا النجاح في التنظيم والإدارة غير المسبوق هو نجاح ليبيا ولكل الليبيين وما كان ليتحقق لولا تكاتف جهود الجميع، كما أنه يأتي بعد فترة 10 سنوات من العزلة، ما يؤكد عودة ليبيا للساحة الدولية وقدرتها على تحقيق النجاح بالتصميم والإرادة».

وأضافت أن المؤتمي جاء «تأكيدًا على أن ليبيا بدأت تنهض وأنها قادرة وبعزيمة أبنائها على تحقيق النجاح والتميز في جميع المجالات».

وكرمت المنقوش من ساهموا في إنجاح هذا الحدث الذي وصفته بغير المسبوق والذي اعتبرته الوزارة تاريخيًا، ومنحتهم شهائدات تقدير وهدايا رمزية.

كما كرمت الوزيرة سفير الجزائر لدى ليبيا السيد كمال حجازي بمناسبة انتهاء فترة عمله «ولدوره في تدعيم أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين في ليبيا والجزائر».

من جانبه، قدم وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي درع الريادة لوزيرة الخارجية «تقديرًا لجهودها الدبلوماسية الرائدة، وعملها الدؤوب وتمثيلها المشرف للدبلوماسية الليبية».

حضر الاحتفال وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بليبيا، بجانب عدد من رؤساء الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

المنقوش تكرم المشاركين في تنظيم مؤتمر دعم الاستقرار، طرابلس، 27 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)
المنقوش في كلمة خلال تكريم المشاركين في تنظيم مؤتمر دعم الاستقرار، طرابلس، 27 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)
المنقوش تكرم المشاركين في تنظيم مؤتمر دعم الاستقرار، طرابلس، 27 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)
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