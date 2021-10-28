ضبط 44 مهاجرا مصريا داخل مخزن بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 01:51 صباحا
مهاجرون غير شرعيون جرى توقيفهم في طرابلس (صفحة جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس على فيسبوك)

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، الأربعاء، عن نقل 44 مهاجر غير شرعي إلى مركز إيواء طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» إن المهاجرين جرى توقيفهم من قبل وحدة التحري وجمع المعلومات «رحبة الدروع».

وأضاف أن المهاجرين «كانوا مجتمعين في مخزن للهجرة إلى أوروبا، حيث أن دخولهم إلى الدولة الليبية كان عن طريق التسلل وبطريقة غير قانونية».

- النيابة العامة: بأمر من النائب العام.. حملة أمنية استهدفت أماكن مستغلة في عمليات الهجرة غير الشرعية
- المنقوش تبحث الاستفادة من التقنية النمساوية في حماية الحدود

وتابعت أن وحدة الإيواء بالمركز قامت بإيوائهم وتقديم الخدمات الإيوائية المتوفرة لهم، حيث سيتم إحالتهم إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بحثت مع سفير النمسا لدى ليبيا، كريستوف مينيور، إمكانية الاستفادة من التقنية النمساوية في حماية الحدود؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي مطلق أكتوبر الجاري، أعلنت النيابة العامة عن حملة أمنية استهدفت أماكن مستغلة في عمليات الهجرة غير الشرعية، وأسفرت عن إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم، ونقل مئات المهاجرين غير الشرعيين ممن تم ضبطهم إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم.

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