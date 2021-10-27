المالية: الإفراج عن رواتب 59 ألف موظف وتنفيذ الزيادة المقررة للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 11:49 مساء
وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم أبوعجيلة عكرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم أبوعجيلة عكرة، الإفراج عن رواتب 59 ألف موظف وتنفيذ الزيادة المقررة للمعلمين.

وقال أبوعجيلة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المخصصات المستهدفة سيتم صرفها مع رواتب شهر أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أن تلك الخطو جاءت بعد «جهد جبار لوزارة المالية تطلب العمل ليل نهار».

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة المالية إن الوزير خالد المبروك تفقد إدارة الميزانية لمتابعة عمليات إدخال ومطابقة البيانات المالية بمنظومة رواتب العاملين بالقطاع العام، للعمل على تنفيذها ضمن الحوالات الشهرية لمرتبات شهر أكتوبر الجاري.

وفي 13 سبتمبر الماضي، أعلن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية؛ لدراسة ملفات الإفراجات عن المرتبات المتأخرة.

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وأشار إلى تخصيص وزارة المالية «مبلغ 700 مليون دينار لتضمينها في الميزانية فيما يخص الإفراجات، ولكن لعدم اعتماد الميزانية، تأخرت عملية إتمام هذه الإفراجات وتسييلها في حسابات الموظفين».

وفي 23 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين، مطمأنا بقية العاملين في القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي للحكومة، وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

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