إنشاء غرفة مشتركة لتأمين العملية الانتخابية في ترهونة ومسلاتة

اجتماع مديري الأمن ومدير مكتب الإدارة الانتخابيبة ترهونة مسلاتة. (بوابة الوسط)

اتفق مدير أمن ترهونة ومدير أمن مسلاتة ومكتب الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاتة على إنشاء غرفة مشتركة لتسهيل التواصل والعمل على تأمين العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء بين الأطراف الثلاثة خُصص لمناقشة العديد من الجوانب الأمنية الخاصة بتأمين مراحل العملية الانتخابية المقبلة، بحسب منسق الإعلام والتوعية بمكتب الإدارة الانتخابية ترهونة عبدالحميد ناجي.

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وقال ناجي لـ«بوابة الوسط» إن الحضور ناقشوا آلية تأمين مراحل العملية الانتخابية والمراكز الانتخابية التي سيجري فيها توزيع البطاقات الانتخابية في الأيام المقبلة، كما أعلنت المفوضية في وقت سابق إضافة إلى تأمين الاقتراع المقرر في أواخر ديسمبر.