المجلس الرئاسي يبحث مع كوبيش تطورات المشهد الليبي وخطوات إخراج المرتزقة من ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 03:05 مساء
المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مع رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيش, 27 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مع رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيش، آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأربعاء، آخر الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، خلال شهر نوفمبر المقبل، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

كما تطرق اللقاء إلى ما حقَّقته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف، والتي تستهدف إخراج المرتزقة بشكل متزامن وفق جدول زمني محدد.

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وأكد المنفي خلال اللقاء، ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جهته، أكد كوبيش التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة، لتنعم بالازدهار والتنمية.

المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مع رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيش, 27 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مع رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيش, 27 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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