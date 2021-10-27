السايح يناقش مع «شؤون المرأة» بالنواب آليات توعية «ربة البيت» بالمشاركة الانتخابية

رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل, 27 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، بمقر ديوان المجلس في طبرق، أهمية توعية المرأة «ربة البيت» بأهمية استلام البطاقة الانتخابية لضمان مشاركتها في الانتخابات المقبلة، المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد اليوم الأربعاء، بين عدد من أعضاء اللجنة والسايح، بحضور عدد من عضوات مجلس النواب، وفق بيان للمجلس اليوم.

وقالت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب، إن توعية المرأة بأهمية استلام البطاقة الانتخابية لضمان مشاركتها في الانتخابات المقبلة، مسؤولية تضامنية تقع على عاتق اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية ومراكز المفوضية المنتشرة في أنحاء ليبيا.

- النويري: مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتسهيل عمل مفوضية الانتخابات

وبحسب البيان، تم التطرق إلى أزمة النازحين بصفة عامة والمرأة النازحة على وجه الخصوص، ومدى توفير المفوضية لمراكز لاستلام البطاقات الانتخابية لهن، والإدلاء بأصواتهن.

وأوضحت شنيب أن رئيس المفوضية أشار إلى وجود مركزين انتخابيين، في كل منطقة لمساعدة النازحين في المشاركة في العملية الانتخابية.

رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل, 27 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل, 27 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)