624 إصابة جديدة و15 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية ليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و1562 حالة شفاء و15 حالة وفاة، إضافة إلى 181 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «545»، إنه تسلَّم، الثلاثاء، 4111 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، تبيَّن سلبية 3487 عينة، وإيجابية 624 عينة بنسبة 15% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 355 ألفًا و490 حالة بينها 292 ألفًا و346 شفاء، و58 ألفًا و96 نشطة، و5048 وفاة.

وبالنسبة للتطعيم ضد الفيروس، فقد تلقى مليون و510 آلاف و60 شخصًا الجرعة الأولى، و390 ألفًا و771 شخصًا الجرعة الثانية.