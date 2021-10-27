ليبيا تسجل 3.5 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال أسبوع و124 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 11:25 صباحا
من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3.587 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الفترة بين (18 - 24 أكتوبر)، بمعدل إيجابي 15%، مقارنة بـ3.815 حالة في الأسبوع السابق، بمعدل إيجابي 14%.

ونشر المركز، ملخص الحالة الوبائية في ليبيا خلال الفترة بين (18 - 24 أكتوبر)، وهو الأسبوع الثاني والأربعون، مقارنة بالأسبوع السابق له، مشيرًا إلى أن عدد العينات المفحوصة بلغ 23 ألفًا و482 عينة، مقارنة بـ29 ألفًا و397 حالة سُجِّلت الأسبوع السابق.

- حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة

وبحسب التقرير سُجِّلت 124 حالة وفاة بفيروس كورونا وبمعدل إماتة 3% خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ112 وفاة بمعدل إماتة 3% في الأسبوع السابق.

وشدد المركز على ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل من بنغازي ويفرن وقصر بن غشير وبني وليد والزاوية المركز، وسوق الخميس إمسيحل، وصبراتة، والعجيلات وغريان والواحات والأبيار ودرنة وأم الرزم والقبة والزويتينية سلطان.

وأكد ارتفاع عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى إلى مليون و493 ألفًا و267 حالة، بينما وصل عدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 370 ألفًا و707 حالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
مفاجأة قبل دقائق من قرعة الدوري الممتاز الليبي.. 13 ناديا تطلب تأجيل الانطلاق 15...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في ...
رياضة محلية
تعادل سلبي ودي بين خليج سرت والبشائر بمصراتة ضمن الاستعداد للدوري الليبي
رياضة محلية
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
47 فريقا في دوري الدرجة الأولى
رياضة محلية
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 أطفال «متروكون» مع جثة شقيقهم بشقة في تكساس