ليبيا تسجل 3.5 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال أسبوع و124 وفاة

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3.587 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الفترة بين (18 - 24 أكتوبر)، بمعدل إيجابي 15%، مقارنة بـ3.815 حالة في الأسبوع السابق، بمعدل إيجابي 14%.

ونشر المركز، ملخص الحالة الوبائية في ليبيا خلال الفترة بين (18 - 24 أكتوبر)، وهو الأسبوع الثاني والأربعون، مقارنة بالأسبوع السابق له، مشيرًا إلى أن عدد العينات المفحوصة بلغ 23 ألفًا و482 عينة، مقارنة بـ29 ألفًا و397 حالة سُجِّلت الأسبوع السابق.

- حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة

وبحسب التقرير سُجِّلت 124 حالة وفاة بفيروس كورونا وبمعدل إماتة 3% خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ112 وفاة بمعدل إماتة 3% في الأسبوع السابق.

وشدد المركز على ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل من بنغازي ويفرن وقصر بن غشير وبني وليد والزاوية المركز، وسوق الخميس إمسيحل، وصبراتة، والعجيلات وغريان والواحات والأبيار ودرنة وأم الرزم والقبة والزويتينية سلطان.

وأكد ارتفاع عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى إلى مليون و493 ألفًا و267 حالة، بينما وصل عدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 370 ألفًا و707 حالات.