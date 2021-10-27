الأرصاد: سحب رعدية وسقوط أمطار متفرقة على الساحل الليبي

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على طول الساحل الليبي.

وحذَّر المركز، في نشر الصيد البحري الصادرة اليوم، من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

الرياح شمالية غربية، تتحول إلى غربية صباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، وإلى جنوبية غربية، على ساحل سرت سـرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل يوم الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.