حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 27 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 09:49 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الطقس المتقلب على أغلب مناطق شمال ليبيا، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة ورياح نشطة نسبيًّا، خاصة على المناطق الساحلية.

وقال المركز في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 20 و35 درجة مئوية على عموم البلاد.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة:
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض المناطق خاصة الساحلية قد تصحبها خلايا رعدية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20- 27) درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده:
حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر من حين إلى آخر وفرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا رعدية تكون جيدة يوم الجمعة، خاصة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى طبرق.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانًا علي بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 23 و28 درجة مئوية، وتكون على جالو والجغبوب بين 30 و32 درجة مئوية وتنخفض يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 30 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة - السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.

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