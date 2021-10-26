الدبيبة: تخصيص مليار دينار لإعادة إعمار بنغازي

كلمة لرئيس الحكومة إلى أهالي إقليم برقة بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة. (حكومتنا)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تدشين صندوق بمليار دينار لإعادة إعمار بنغازي، وسوف تتم إحالتها قريبًا، متابعًا: «لم يحدث في تاريخ ليبيا أن تم تخصيص مليار دينار لبنغازي».

جاء ذلك خلال اجتماع أذاعته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، تضمنت كلمة لرئيس الحكومة إلى أهالي إقليم برقة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة.

وأردف الدبيبة: «بنغازي تستحق مئات الملايين، وخصصنا لها صندوقًا لإعادة الإعمار بسبب ظروف الحرب التي مرت بها».

وأوضح رئيس الحكومة أن «37% من مخصصات البلديات كانت للمنطقة الشرقية، بينها 8% لبنغازي وحدها». وقال مدير عام جهاز المواصلات إن 45% من مشروعات المواصلات التي جرى تدشينها في المنطقة الشرقية. وأردف: «تم تخصيص 900 مليون لجهاز مشروعات المرافق، وتم تخصيص 300 مليون منها للمنطقة الشرقية».

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والجمعة الماضي، قرَّر الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة. وكلف الفريق بمقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، لمناقشة واستقصاء «موقفه الأخير من الحكومة، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله».

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».