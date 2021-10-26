«الوطنية للنفط» تدين الأعمال التخريبية التي طالت مجمع الزاوية النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 08:57 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، الأعمال التخريبية التي طالت مجمع الزاوية النفطي جراء اشتباكات مسلحة وقعت بالقرب منه، ما تسبب في «أضرار بليغة نتيجة لتصارع مجموعات مسلحة في المنطقة الواقعة حول المجمع لما يقارب الثلاث ساعات، الليلة البارحة، غير مبالين تمامًا بحياة العاملين بهذه المواقع أو بالأضرار التي قد تلحق بمقدرات الدولة الليبية وأرزاق المواطنين هناك».

وفي وقت سابق اليوم، أكدت شركة الزاوية لتكرير النفط، إصابة 13 خزانًا خاصًّا بالمواد النفطية ومحول كهرباء وأسقف صالات بالمجمع النفطي التابع لها؛ جراء اشتباكات مسلحة وقعت قرب المجمع مساء أمس الإثنين واستمرت حتى الثالثة فجر اليوم، وفق بيان للشركة.

- إصابة 13 خزانا ومحول كهرباء وأسقف صالات بالمجمع النفطي جراء اشتباكات الزاوية

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: «لا يمكن قبول مثل هذه الأعمال الإجرامية في مواقعنا أو بالقرب منها على الإطلاق، لقد تعرض العديد  من منشآتنا للتخريب خلال الأعوام الماضية في دقائق؛ نتيجة الاشتباكات، ولكن إعادة المواقع المخربة للعمل أو بناء جديدة قد يستغرق سنوات ويكلف الدولة الليبية أموالًا كثيرة ويصعب الحصول عليها».

وأوضح صنع الله أن البنية التحتية لقطاع النفط «تمثل شريان الحياة للدولة الليبية»، محذرًا من أن «المساس بهذه المرافق أو تدميرها أو تعريض العاملين بها للخطر، يعد جريمة لا يمكن السكوت عنها».

وطالب رئيس مؤسسة النفط، الجهات المسؤولة ببسط الأمن داخل وحول المواقع النفطية، وحماية العاملين فيها، وتوفير المتطلبات الأمنية لضمان استمرار عمليات المؤسسة والشركات التابعة لها.

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