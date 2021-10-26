السايح يبحث مع بوالخطابية التعاون لإنجاح الانتخابات

من اجتماع السايح وبوالخطابية في طبرق، 26 أكتوبر 2021. (بلدية طبرق)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سُبل التعاون بين البلديات والمفوضية لإنجاح الانتخابات المقبلة، والعراقيل التي تواجه عمل البلدية.

وخلال اللقاء، عبَّر السايح عن تطلعه لـ«تعاون مثمر» مع بلدية طبرق لإنجاح الانتخابات المقبلة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

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وحضر الاجتماع عضوا المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونه، ومنصور أمداوي، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني ومدير الأمن المكلف سامي إدريس، ورئيس مكتب المفوضية في طبرق جمعة جبريل.

من اجتماع السايح وبوالخطابية في طبرق، 26 أكتوبر 2021. (بلدية طبرق)

من اجتماع السايح وبوالخطابية في طبرق، 26 أكتوبر 2021. (بلدية طبرق)

من اجتماع السايح وبوالخطابية في طبرق، 26 أكتوبر 2021. (بلدية طبرق)