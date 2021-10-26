اللافي يبحث مع السفير الألماني تطورات المشهد السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 02:35 مساء
لقاء اللافي والسفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، 26 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، ومنها ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وأشاد اللافي، خلال اللقاء الذي عُقِد في تونس اليوم، بـ«الدور الإيجابي لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال لقاءات برلين، وعملها منذ البداية لاعتماد الحلول السلمية تجاه القضية الليبية»، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

- المجلس الرئاسي: روسيا تتطلع إلى عمل سفارتها من طرابلس

وأضاف اللافي، أن المجلس الرئاسي «عاقد العزم على المضي قدمًا» في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، جنبًا إلى جنب مع مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

فيما أشاد سفير ألمانيا، «بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، وفق نص البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في ...
رياضة محلية
تعادل سلبي ودي بين خليج سرت والبشائر بمصراتة ضمن الاستعداد للدوري الليبي
رياضة محلية
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يجيبون.. لماذا ينام البشر؟