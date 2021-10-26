اللافي يبحث مع السفير الألماني تطورات المشهد السياسي في ليبيا

لقاء اللافي والسفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، 26 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، ومنها ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وأشاد اللافي، خلال اللقاء الذي عُقِد في تونس اليوم، بـ«الدور الإيجابي لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال لقاءات برلين، وعملها منذ البداية لاعتماد الحلول السلمية تجاه القضية الليبية»، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

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وأضاف اللافي، أن المجلس الرئاسي «عاقد العزم على المضي قدمًا» في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، جنبًا إلى جنب مع مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

فيما أشاد سفير ألمانيا، «بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، وفق نص البيان.