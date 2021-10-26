المجلس الرئاسي: روسيا تتطلع إلى عمل سفارتها من طرابلس

لقاء اللافي والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، 26 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أعرب القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه للانتقال لمباشرة العمل من العاصمة طرابلس، مشيدًا بجهود المجلس الرئاسي في «الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».



جاء ذلك خلال لقاء بولتايف مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، حيث ناقشا «آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، لا سيما ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.



بدوره أشاد اللافي «بعمق العلاقات والتعاون المشترك، بين روسيا وليبيا، ودور روسيا تجاه الملف الليبي»، وأعرب عن «تطلع ليبيا إلى زيادة التعاون بين البلدين»، وفق البيان.



وفي سبتمبر الماضي، قال القائم بأعمال سفارة موسكو لدى ليبيا جامشيد بولتايف، إن السفارة الروسية ستبدأ عملها في طرابلس العام المقبل، وفق ما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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وتعمل السفارة الروسية لدى ليبيا من تونس منذ العام 2014، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عبر في سبتمبر أيضًا عن أمله في أن «تستأنف عملها في طرابلس قريبًا»، وأوضح أن ذلك «متوقف على توفير الأمن هناك».



وفي وقت سابق اليوم، دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، التي لا تعمل من الداخل الليبي، للعودة لممارسة نشاطها من مقراتها بالعاصمة طرابلس ومن القنصليات التابعة لها في المدن الليبية الأخرى.



وقالت الوزارة في بيان، إنها «قد تلجأ» إلى خيار تحديد السفارات الليبية في الخارج التي ستكلف بتسلم طلبات منح تأشيرات الدخول للأراضي الليبية، وذلك إعمالًا لمبدأ «المعاملة بالمثل»، وكذلك مراعاة المدة الزمنية عند منح التأشيرة بمختلفة أنواعها والخدمات القنصلية الأخرى، حسب الإجراء الذي تتخذه كل دولة على حدة.