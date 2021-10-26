«الأرصاد»: أجواء مغيمة على شمال ليبيا وسقوط أمطار متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 10:20 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء المغيمة على مناطق شمال ليبيا، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الساحلية مع رياح نشطة نسبيا.

وأظهرت توقعات المركز لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تتراوح بين 19 و34 درجة مئوية على عموم البلاد.

رأس أجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر قد تصحبها خلايا رعدية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 19 و25 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:
حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر، خاصة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى طبرق، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 25 و30 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 25 و31 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.

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