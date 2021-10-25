مراقبة التعليم تسلم جامعة طبرق معدات ومعامل طبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 10:15 مساء
اجتماع مسؤولي جامعة طبرق ومراقبة التربية والتعليم (جامعة طبرق)

سلمت مراقبة التربية والتعليم في طبرق، اليوم الإثنين، جامعة طبرق مجموعة من المعدات والمعامل الطبية المستخدمة في عدد من المختبرات المدرسية للاستفادة من استخدامها في مختبرات كلية طب الأسنان، بحسب المكتب الإعلامي للجامعة.

وعُقد بمقر مراقبة التربية والتعليم في طبرق، اليوم، اجتماع موسع حضره رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي حسن خيرالله، وعميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور حسن الغاتي، ومسجل كلية التمريض عبدالهادي مفتاح، ومراقب التربية والتعليم فتحي بونجوى، ومدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة الصافي شعيب، ومدير مكتب التجهيزات والمخازن منعم عقيلة، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة عياد المقدر.

وقال المكتب الإعلامي لجامعة طبرق إن الاجتماع ناقش خلاله المسؤولون تعزيز التعاون بين مراقبة التربية والتعليم وجامعة طبرق، والتوقيع على محضر استلام وتسليم لعدد من الأجهزة والمعدات الطبية التي سلمتها المراقبة.

وأضاف المصدر أن رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي خير الله قدم خلال الاجتماع الشكر إلى مراقب التربية والتعليم فتحي بونجوى ومديري الإدارات بالقطاع على هذه البادرة، متوقعًا أن يكون لها أثر إيجابي في تجهيز المختبرات الطبية بالجامعة ورسم ملامح التعاون البناء بين هاتين المؤسستين اللتين تشكلان البنية الأساسية في المسار التعليمي.

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