ليبيا تدعو الأطراف السودانية إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار

مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت ليبيا كافة الأطراف السودانية إلى «التهدئة وتغليب لغة الحوار وتجنيب الشعب السوداني المزيد من مخاطر الانقسام بين مكوناته»، مشددة على ضرورة «احترام إرادة وخيارات الشعب السوداني، في الالتزام بالخيار الديمقراطي».

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، تعليقًا على التطورات السياسية التي جرت اليوم في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إنها «تتابع باهتمام بالغ ما آلت إليه الأوضاع في السودان الشقيق»، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي حالة الطوارئ في البلاد وحل المجلس والحكومة بعد تفاقم الأزمة السياسية هناك.