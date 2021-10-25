الدبيبة: إطلاق مشروعين للطاقة الشمسية مع «توتال» و«إيني» نهاية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 01:01 مساء
ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، 25 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، إطلاق مشروعين نهاية العام الجاري مع شركتي «توتال» و«إيني» في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المشروعين سيخلقان «مجالات جديدة للإنتاج وفرص عمل للشباب الليبيين».

وأكد الدبيبة خلال مشاركته في ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة والتي يشرف عليها المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة، «ضرورة دعم القطاع الخاص في هذا المجال وإعطائه الفرصة للمشاركة الإيجابية مع القطاع العام، وإعطائهم الأولوية في فرص العمل والإنتاج».

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وحث رئيس الحكومة على «ضرورة التفكير في المشاريع البديلة والطاقات المتجددة والذي يحتاج إلى تكثيف جهود القطاعين الخاص والعام من أجل البحث والاستفادة من الخبرات الدولية والأبحاث العلمية في هذا المجال».

وشدد على «إعطاء الأولوية لليبيين في مجال النفط والطاقة وخلق شراكة حقيقية تسهم في تطوير القطاع»، داعيا «وزارة النفط والغاز للعمل على رفع الإنتاجية للنفط خلال السنوات المقبلة لأن الطاقات البديلة ستحل محله، ولن يكون له قيمة بعد ذلك».

حضر ورشة العمل وزراء النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والصناعة والمعادن أحمد علي أحمد عمر، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات، ووكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من رجال الأعمال المهتمين بصناعة الطاقة والخدمات النفطية.

ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، 25 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، 25 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، 25 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، 25 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، 25 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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