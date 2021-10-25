النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس

حملة إزالة وصلات غير شرعية على المسار الأوسط للنهر الصناعي، 6 سبتمبر 2021، (جهاز النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إيقاف الإمداد المائي عن المدن الواقعة بالمسار الأوسط للنهر (بني وليد - ترهونة – غريان - باطن الجبل) وتخفيض التدفق المائي على مدينة طرابلس، عقب وقوع اعتداء على 4 محطات بالمسار الأوسط بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة الخميس الماضي.

وأشار البيان، الصادر الإثنين، إلى أن الاعتداء وقع بعد «تنفيذ أعمال التفريغ والصيانة لمحطات تصريف الهواء والمياه الواقعة على المسار الأوسط بمنظومة الحساونة - سهل جفارة والتي تم الاعتداء عليها من قبل بعض المواطنين خلال الأسابيع الماضية واستغرقت أكثر من (10) أيام متواصلة .

التخريب بمناطق الضغط العالي

ونوهت إدارة النهر الصناعي إلى أن «فرق الصيانة حاولت السيطرة على التسريب وإجراء عمليات الإصلاح دون الحاجة إلى إيقاف التدفق المائي بشكل كامل، ولكن للأسف باءت محاولاتهم بالفشل نتيجة لوقوع التخريب بنقاط ضغط عالٍ».

وطالب البيان «الجهات الرسمية المختصة بالدولة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين المشروع وحمايته من الاعتداءات المتكررة التي تؤدي إلى عدم استقرار الإمداد المائي، الأمر الذي يقوض أحد أهم أساسيات الأمن القومي للبلاد».