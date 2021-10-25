ليبيا تشارك في اجتماع لمنطقة التجارة العربية الكبرى

الوفد الليبي المشارك في الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من 18 إلى 20 أكتوبر. (وزارة الاقتصاد)

شارك وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، نوري علي محمد قطاطي، والوفد المرافق له في الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من 18 إلى 20 أكتوبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش الاجتماع بنود الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 848-د-30 بتاريخ 27/2/1981م لتتواكب مع إجراءات التبادل التجاري في المناطق الحرة في العالم، وكذلك مع ما هو معمول به في منظمة التجارة العالمية.

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شارك في الاجتماع وفود الدول العربية الأطراف، بحضور ممثل عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

الوفد الليبي المشارك في الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من 18 إلى 20 أكتوبر. (وزارة الاقتصاد)