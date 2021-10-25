الجزائر تحث ليبيا على اتخاذ إجراءات لنزع سلاح الميليشيات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 10:44 صباحا
وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن ليبيا عليها اتخاذ إجراءات لتجريد الميليشيات من السلاح وفق ما تقتضيه سيادتها. 

وأكد لعمامرة أن اجتماع دعم استقرار ليبيا الذي انعقد الخميس الماضي في طرابلس، «برهن على أن أبناء البلاد أخذوا بزمام المبادرة وليبيا أصبحت تستضيف ولا تستضاف» وفق ما صرح في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» بثت أمس، مشيرا إلى أن لقاء دول الجوار الليبي بالجزائر كان نقطة تحول بعدما تعهد وزراء الخارجية بالحضور لطرابلس.

وبخصوص الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر رجح لعمامرة «إمكانية إجراء الانتخابات»، لكنه واصل يقول إن الأمر الآن يتعلق باستكمال جوانب تنظيمية مع وجود وعي ونضج منتشر في كل البلاد.

الوضع الأمني في ليبيا
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، دعا لعمامرة السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتجريد الميليشيات من السلاح وفق ما تقتضيه سيادتها، لافتا إلى أن مؤتمر برلين كان قد أكد مسؤولية المجموعة الدولية لخروج كل القوات الأجنبية.

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وجدد الوزير الجزائري التأكيد على أن «إجلاء الميليشيات والقوات الأجنبية يجب ألا يكون على حساب أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة». وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وعدد من القوى الأجنبية أقروا خلال اجتماع دعم الاستقرار إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر، مثلما ورد في خارطة الطريق تساندها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في ليبيا.

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