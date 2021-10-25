الأرصاد تحذر من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة، اليوم الإثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وتكون شمالية غربية غدا على ساحل الخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس جدير إلى سرت
•الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
•السماء مغطاة بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
•الرياح غربية إلى شمالية غربية بينما تكون جنوبية غربية صباح غدٍ على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء هطول المطر .
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
•الرياح جنوبية شرقية بوجه عام، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الخليج وشرقية اليوم على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر ويصل مساء اليوم إلى 2.50 متر على ساحل شحات.
•درجة حرارة سطح البحر بين 23 و24 درجة.