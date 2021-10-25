الأرصاد تحذر من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 10:40 صباحا
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل البلاد (الإثنين 25 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة، اليوم الإثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وتكون شمالية غربية غدا على ساحل الخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
السماء مغطاة بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
الرياح غربية إلى شمالية غربية بينما تكون جنوبية غربية صباح غدٍ على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء هطول المطر .
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
الرياح جنوبية شرقية بوجه عام، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الخليج وشرقية اليوم على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر ويصل مساء اليوم إلى 2.50 متر على ساحل شحات.
درجة حرارة سطح البحر بين 23 و24 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزارة الثقافة: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة ...
عربى
كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
بالتزامن مع مؤتمر ليبيا في باريس.. نائبة الرئيس الأميركي تزور فرنسا الشهر المقبل...
ليبيا
ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»