الأرصاد تحذر من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من شحات إلى طبرق

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل البلاد (الإثنين 25 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة، اليوم الإثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وتكون شمالية غربية غدا على ساحل الخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

•الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•السماء مغطاة بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

•الرياح غربية إلى شمالية غربية بينما تكون جنوبية غربية صباح غدٍ على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.