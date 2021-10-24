سمية أبوشاقور أول امرأة تتقلد منصب مختار محلة في ليبيا

سمية أبوشاقور أثناء أداء اليمين القانونية لتتولى منصب مختار محلة عمر المختار في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)

أدت سمية أبوشاقور، اليوم الأحد، اليمين القانونية لتشغل مختار محلة عمر المختار ببلدية طرابلس المركز لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ الحكم المحلي بليبيا، حسب ما أعلنته الوزارة.

وشارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اليوم في مراسم حلف اليمين لعدد من مخاتير المحلات التي جرت بقاعات الاجتماعات ببلدية طرابلس المركز.

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وقالت وزارة الحكم المحلي إن مختاري المحلات الجدد حلفوا اليمين بعدما اجتازوا الاختبارات وتم اعتمادهم رسميًّا من قبل البلدية.

وتحدث وزير الحكم المحلي في ختام الحفل عن، مستعرضًا عمل الوزارة خلال الفترة الماضية، وخطة حكومة الوحدة الوطنية للتحول نحو اللامركزية والتنمية المحلية.

مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من مختاري المحلات في طرابلس بحضور وزير الحكم المحلي. (وزارة الحكم المحلي)

التومي خلال حضوره مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من مختاري المحلات في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)

التومي خلال حضوره مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من مختاري المحلات في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)