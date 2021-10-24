سمية أبوشاقور أول امرأة تتقلد منصب مختار محلة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 10:35 مساء
سمية أبوشاقور أثناء أداء اليمين القانونية لتتولى منصب مختار محلة عمر المختار في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)

أدت سمية أبوشاقور، اليوم الأحد، اليمين القانونية لتشغل مختار محلة عمر المختار ببلدية طرابلس المركز لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ الحكم المحلي بليبيا، حسب ما أعلنته الوزارة.

وشارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اليوم في مراسم حلف اليمين لعدد من مخاتير المحلات التي جرت بقاعات الاجتماعات ببلدية طرابلس المركز.

- التحول للامركزية.. «الحكم المحلي» تنقل 3352 موظفا من الوزارات لـ11 بلدية
- التومي يحدد رسوم وعوائد الخدمات ذات الطابع المحلي

وقالت وزارة الحكم المحلي إن مختاري المحلات الجدد حلفوا اليمين بعدما اجتازوا الاختبارات وتم اعتمادهم رسميًّا من قبل البلدية.

وتحدث وزير الحكم المحلي في ختام الحفل عن، مستعرضًا عمل الوزارة خلال الفترة الماضية، وخطة حكومة الوحدة الوطنية للتحول نحو اللامركزية والتنمية المحلية.

مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من مختاري المحلات في طرابلس بحضور وزير الحكم المحلي. (وزارة الحكم المحلي)
التومي خلال حضوره مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من مختاري المحلات في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)
التومي خلال حضوره مراسم أداء اليمين القانونية لعدد من مختاري المحلات في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
انتهت: مانشستر يونايتد 0 - 5 ليفربول.. صلاح (هاتريك)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
فابيو كوارتارارو أول فرنسي بطلا لعالم الدراجات النارية
رياضة عالمية
فرانس برس: صيد السمك ليس نزهة في غزة تحت الحصار الإسرائيلي
عربى
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
المصرف الإسلامي: وصول مخصصات منحة الأبناء لثلاثة أشهر وإيداعها في حسابات ...
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
«طماطم».. شركة أردنية تسعى لفرض نفسها في سوق الألعاب الإلكترونية للهواتف الذكية
اقتصاد
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل أزمة تأخر وصول بيشارا التنزاني لملاقاة الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
المنقوش: يجب أن نستفيد من تجربة أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية
ليبيا
بالتزامن مع مؤتمر ليبيا في باريس.. نائبة الرئيس الأميركي تزور فرنسا الشهر المقبل...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيون يظهر مجددا بعد 90 عاما من الاختفاء