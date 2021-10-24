نجاة طاقم طائرة عمودية فقدت توازنها في ترهونة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 04:06 مساء
الطائرة العمودية التي اضطرت للهبوط بترهونة بعد فقدان توازنها وتحمل سيولة نقدية تقدر بـ50 مليون دينار، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)

أعلن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات ليبيا نجاه طاقم الطائرة العمودية التي اضطرت للهبوط بترهونة بعد فقدان توازنها، وكانت تحمل سيولة نقدية تقدر بـ50 مليون دينار.

وقال المركز في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «جنود اللواء 444 قتال سارعوا لتطويق المكان وتأمينه بشكل كامل والإشراف مباشرة على صحة طاقمها الذي يتمتع بصحة جيدة».

من جهته، أوضح المجلس البلدي ترهونة أن الطائرة التي سقطت بالملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية نجم عنها تحطم الطائرة وبعض الأضرار في أرضية الملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية، دون وقوع أضرار بشرية. 

وأشار المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات ليبيا إلى «تأمين السيولة إلى حين وصولها إلى إدارة مصرف الجمهورية، ومنها إلى كافة فروع المصرف بالمدينة»، منوهًا إلى أن «طاقم الطائرة بصحة جيدة».

الطائرة العمودية التي اضطرت للهبوط بترهونة بعد فقدان توازنها وتحمل سيولة نقدية تقدر بـ50 مليون دينار، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)
طاقم الطائرة العمودية التي اضطرت للهبوط بترهونة بعد فقدان توازنها وتحمل سيولة نقدية تقدر بـ50 مليون دينار، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)
الطائرة العمودية التي اضطرت للهبوط بترهونة بعد فقدان توازنها وتحمل سيولة نقدية تقدر بـ50 مليون دينار، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)
طاقم الطائرة العمودية التي اضطرت للهبوط بترهونة بعد فقدان توازنها وتحمل سيولة نقدية تقدر بـ50 مليون دينار، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)
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