المفوضية تنشر نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 02:04 مساء
شعار المفوضية العليا للانتخابات، (أرشيفية: الإنترنت)

أدرجت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على موقعها الرسمي نماذج قوائم التزكيَّة للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اشترطتها القوانين الانتخابية، باعتبارها أحد المستندات المطلوبة للترشح.

وأوضحت المفوضية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد، أنها «إذ تقوم بهذه الخطوة الاستباقية بإدراج هذه النماذج، تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للمرشحين لإعداد مستنداتهم وتقديمها خلال المدة المقررة للتقدم للترشح».

وحدَّدت المفوضية طريقة سحب النماذج من الأيقونة الموجودة على موقع المفوضية من خلال الرابط :https://bit.ly/2Zjyqqm ، ونشرت تعليمات بخصوص تقديم قوائم التزكية.

أولًا: مترشحو انتخاب رئيس الدولة:
لتقديم قوائم التزكية على المترشحين اتباع الآتي:
- مطلوب تعبئة 167 صفحة بواقع (30) اسمًا في كل صفحة.
- يشترط أن يكون المزكي مسجلًا بسجل الناخبين.
- يشترط أن يزكي الناخب مترشحًا واحدًا فقط .
- تحتوي القائمة على البيانات التالية ( الاسم الثلاثي – الرقم الوطني – التوقيع ).
- يجب على المترشح تصديق قوائم التزكية من قبل محرر عقود معتمد بعد توقيعها من قبله.
- للاطلاع على أسماء محرري العقود المعتمدة لدى وزارة العدل  اضغط هنا : https://bit.ly/3vBNTO8
- يتم تخريم الورق ووضع حلزون بلاستيكي على قوائم التزكية.

ثانيًا: مترشحو انتخاب مجلس النواب:
لتقديم قوائم التزكية على مترشحين إتباع الآتي:
- مطلوب تعبئة 7 صفحات بواقع 15 اسمًا فى كل صفحة.
-  يشترط أن يكون المزكي مسجلًا بسجل الناخبين.
-  تحتوي القائمة على البيانات التالية (الاسم الثلاثي – الرقم الوطني – الدائرة الفرعية – التوقيع).
-  يجب أن يكون المزكي في نفس الدائرة الانتخابية الفرعية التى ينوي المترشح التنافس فيها.
-  يشترط أن يزكي الناخب مترشحًا واحدًا فقط.
-  يجب على المترشح تصديق قوائم التزكية من قبل محرر عقود معتمد بعد توقيعها من قبله.
-  للاطلاع على أسماء محرري العقود المعتمدة لدى وزارة العدل اضغط هنا: https://bit.ly/3vBNTO8

ومن المقرر أن تنطلق غدًا عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية لمراكز الانتخاب، كل حسب اختياره وتسجيله، وفق رئيس المفوضية خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء «لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن ما ورد بها من أسماء خلال 48  ساعة من تاريخ النشر، بالإضافة إلى تمكين الناخبين من التأكيد على أسمائهم والمراكز المسجلين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية في عملية سيُعلن عنها لاحقًا».

وأضاف: «سيتم اليوم نشر (نماذج قوائم التزكية) التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية على صفحة المفوضية على شبكة المعلومات الدولية، مرفقة بالتعليمات الفنية التي يجب أن يلتزم بها المترشحون لإعدادهم لهذه القوائم، كخطوة استباقية أخرى الغرض منها إعطاء مساحة كافية من الوقت لإعدادها وتقديمها كأحد المستندات المطلوبة للترشح».

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