دخول 27 حالة إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 01:58 مساء
عناصر من فرق الرصد والتقصي لمجابهة «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، دخول 27 حالة إصابة بفيروس كورونا، لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى خروج 15 حالة من مراكز العزل في الفترة نفسها، مؤكدة أن عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة 192 حالة.

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وأوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل في المنطقة الشرقية بواقع 17 حالة، وكذلك عدد الموجودين في العناية الفائقة من المنطقة ذاتها بواقع 112 حالة.

وبلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مليونًا و481 ألفًا و506 أشخاص، بينما بلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الثانية من اللقاح، 363 ألفًا و835 شخصًا.

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