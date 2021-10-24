السايح: إجراء الانتخابات بناء على القانونين الصادرين من مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 12:30 مساء
رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، سيتم إجراؤها بناء على القانونين الصادرين من مجلس النواب.

وشدَّد السايح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن القضاء هو الذي يُحتكَم إليه في الخلاقات بشأن قوانين الانتخابات، مضيفًا أن «من يشكك في قانوني الانتخابات عليه الطعن فيهما أمام القضاء».

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وتابع أن المفوضية تنتظر وصول التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب، بشأن قوانين الانتخابات وهي متعلقة بالمواد الفنية وليس بالمواد ذات العلاقة السياسية.

وشدَّد على أن المفوضية «لن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها»، مضيفًا أن خطوات المفوضية «الاستباقية» تهدف إلى تسهيل إجراء الانتخابات.

وتابع أن الجدول الزمني للانتخابات لم يُستكمل بعد، بسبب انتظار التعديلات على القوانين الانتخابية.

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